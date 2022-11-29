Велимир Перасович – о матче с «Минском»: «Победа будет важна с психологической точки зрения перед игрой с ЦСКА»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Минском».
«Минск» улучшил свою игру по сравнению с началом сезона. Несколько матчей соперники провели на очень хорошем уровне, в частности – против нас в рамках товарищеского турнира в Нижнем Новгороде и в начале ноября в Единой лиге ВТБ. С недавним подписанием американского защитника Суприма Ханны у них стало на одного скорера больше. Усиление состава помогло им одержать победу в предыдущем туре над «Енисеем».
Нам следует с уважением отнестись к сопернику, выйти на паркет с должным настроем и показать отличную защиту. Победа в предстоящей встрече крайне важна для нас с психологической точки зрения в преддверии домашней дуэли с ЦСКА в ближайшее воскресенье», – заявил Перасович.
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