Велимир Перасович – о матче с «Минском»: «Победа будет важна с психологической точки зрения перед игрой с ЦСКА»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с .

«Минск» улучшил свою игру по сравнению с началом сезона. Несколько матчей соперники провели на очень хорошем уровне, в частности – против нас в рамках товарищеского турнира в Нижнем Новгороде и в начале ноября в лиге ВТБ. С недавним подписанием американского защитника Суприма Ханны у них стало на одного скорера больше. Усиление состава помогло им одержать победу в предыдущем туре над «Енисеем».

Нам следует с уважением отнестись к сопернику, выйти на паркет с должным настроем и показать отличную защиту. Победа в предстоящей встрече крайне важна для нас с психологической точки зрения в преддверии домашней дуэли с в ближайшее воскресенье», – заявил Перасович.

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