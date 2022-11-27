Анджело Уорнер обновил рекорд сезона Лиги ВТБ – 32 очка против «Астаны»

Разыгрывающий обновил рекорд нынешнего сезона Единой лиги ВТБ по результативности в одном матче.

Во встрече с (89:76) Уорнер набрал 32 очка, 6 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот за 30,5 минуты на площадке. Он реализовал 11 из 18 бросков с игры (3-5 из-за дуги) и 7 из 9 штрафных.

Это самый результативный матч для Уорнера за карьеру в Лиге ВТБ. Кроме того, американец стал первым игроком, который преодолел отметку в 30 очков в нынешнем сезоне Единой лиги.

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