Леброн Джеймс лайкнул видео с данком Майлза Тернера

Суперзвезда «Лейкерс» лайкнул видео с данком центрового «Индианы» через форварда «Миннесоты» .

Эпизод произошел во время вчерашнего матча «Индианы» против «Миннесоты» (101:115).

В межсезонье «Лейкерс» вели переговоры с «Индианой» по поводу возможного обмена Тернера и его партнера по команде Бадди Хилда. По информации СМИ, клуб продолжает интересоваться игроками «Пэйсерс».

Недавно Тернер в интервью инсайдеру ESPN Эдриану Воджнаровски заявил, что «Лейкерс» следует внимательно рассмотреть возможность обмена с его участием.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен