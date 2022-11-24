Леброн Джеймс лайкнул видео с данком Майлза Тернера
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс лайкнул видео с данком центрового «Индианы» Майлза Тернера через форварда «Миннесоты» Джейдена Макдэниэлса.
Эпизод произошел во время вчерашнего матча «Индианы» против «Миннесоты» (101:115).
В межсезонье «Лейкерс» вели переговоры с «Индианой» по поводу возможного обмена Тернера и его партнера по команде Бадди Хилда. По информации СМИ, клуб продолжает интересоваться игроками «Пэйсерс».
Недавно Тернер в интервью инсайдеру ESPN Эдриану Воджнаровски заявил, что «Лейкерс» следует внимательно рассмотреть возможность обмена с его участием.
Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен
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