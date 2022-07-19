Яннис Папапетру стал игроком «Партизана»

Греческий форвард (28 лет, 206 см) подписал контракт с сербским .

По информации инсайдеров, бывший капитан «Панатинаикоса» подпишет с командой Желимира Обрадовича 2-летнее соглашение. Сумма контракта составит 1,7 млн евро, не считая премиальные.

Папапетру провел за «Панатинаикос» четыре сезона. В прошедшем сезоне форвард сыграл в 23 матчах, набирая в среднем 12,0 очка, 3,2 подбора и 2,5 передачи.

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