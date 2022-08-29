«Партизан» обязали выплатить агентству Вассерман более 80 тысяч евро

Белградский проиграл дело против агентства Вассерман из-за неуплаты агентского вознаграждения и теперь обязан выплатить 80 116 евро.

Дело рассматривал Баскетбольный арбитражный суд (BAT).

В итоговую сумму помимо неоплаченных агентских вознаграждений вошли судебные расходы и процент за просрочку.

Вассерман получит возмещение агентского вознаграждения в отношении шести контрактов: игроков Алексея Николича, Брайана Анголы, Амара Гегича, Рашона Томаса и Уроша Трифуновича, а также главного тренера .

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