«Партизан» обязали выплатить агентству Вассерман более 80 тысяч евро

Белградский «Партизан» проиграл дело против агентства Вассерман из-за неуплаты агентского вознаграждения и теперь обязан выплатить 80 116 евро.
Дело рассматривал Баскетбольный арбитражный суд (BAT).
В итоговую сумму помимо неоплаченных агентских вознаграждений вошли судебные расходы и процент за просрочку.
Вассерман получит возмещение агентского вознаграждения в отношении шести контрактов: игроков Алексея Николича, Брайана Анголы, Амара Гегича, Рашона Томаса и Уроша Трифуновича, а также главного тренера Андреа Тринкьери.
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