Ален Смаилагич выбыл на шесть недель из-за травмы пальца

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Форвард «Партизана» Ален Смаилагич после длительного восстановления после травмы подколенного сухожилия снова выбыл из строя. Сербский игрок пропустит шесть недель из-за разрыва сухожилия на безымянном пальце правой руки.

Бывший игрок «Голден Стэйт» получил травму во время вчерашнего матча с «Барселоной» в рамках Евролиги.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл в двух матчах Евролиги, набирая в среднем 7,0 очка и 1,5 подбора.

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