Ален Смаилагич выбыл на шесть недель из-за травмы пальца

Форвард после длительного восстановления после травмы подколенного сухожилия снова выбыл из строя. Сербский игрок пропустит шесть недель из-за разрыва сухожилия на безымянном пальце правой руки.

Бывший игрок «Голден Стэйт» получил травму во время вчерашнего матча с «Барселоной» в рамках Евролиги.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл в двух матчах , набирая в среднем 7,0 очка и 1,5 подбора.

Барфорд набирает больше всех, Милутинов – самый эффективный, Эртель – лучший ассистент. Статистические лидеры в Лиге ВТБ