Майлз Тернер: «На месте «Лейкерс» я бы внимательно рассмотрел возможность моего обмена»

Центровой «Индианы» в интервью инсайдеру ESPN Эдриану Воджнаровски заявил, что «Лейкерс» следует внимательно рассмотреть возможность обмена с его участием, учитывая положение, в котором они находятся (1-5).

«Я знаю, что могу дать команде. Я обладаю лидерскими качествами, я умею ставить блок-шоты, я могу забросить из-за дуги.

На месте «Лейкерс» я бы очень внимательно рассмотрел возможность моего обмена», – заявил Тернер.

В межсезонье «Лейкерс» вели переговоры с «Индианой» по поводу возможного обмена Тернера и атакующего защитника Бадди Хилда.

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