Джерами Грант – о продлении контракта с «Блэйзерс»: «Поговорим об этом, когда придет время»

Теги Детройт Портленд НБА Джерами Грант Баскетбол

Форвард «Портленда» Джерами Грант ответил на вопрос о возможном продлении контракта с командой.

«Сейчас я очень доволен тем, что мы делаем. Мы поговорим об этом, когда придет время», – сказал Грант.

«Портленд» приобрел Гранта у «Детройта» в минувшее межсезонье в обмен на пик первого раунда и два выбора во втором раунде драфта. Форвард станет неограниченно свободным агентом по окончанию нынешнего сезона, если не продлит контракт с «Блэйзерс».

28-летний баскетболист имеет право подписать досрочное продление на четыре года и 112,6 миллиона долларов или выйти на рынок свободных агентов и получить новое соглашение с зарплатой 40,2 миллиона долларов за первый год.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные