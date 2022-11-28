Джерами Грант – о продлении контракта с «Блэйзерс»: «Поговорим об этом, когда придет время»

Форвард ответил на вопрос о возможном продлении контракта с командой.

«Сейчас я очень доволен тем, что мы делаем. Мы поговорим об этом, когда придет время», – сказал Грант.

«Портленд» приобрел Гранта у в минувшее межсезонье в обмен на пик первого раунда и два выбора во втором раунде драфта. Форвард станет неограниченно свободным агентом по окончанию нынешнего сезона, если не продлит контракт с «Блэйзерс».

28-летний баскетболист имеет право подписать досрочное продление на четыре года и 112,6 миллиона долларов или выйти на рынок свободных агентов и получить новое соглашение с зарплатой 40,2 миллиона долларов за первый год.

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