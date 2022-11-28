Звездный форвард «Бакс» поиграл с игрушечным динозавром в паузе матча с (124:115).

В активе грека в воскресенье 30 очков и 11 подборов, это его 7-й матч в сезоне с как минимум 30+10 на счету.

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич после игры назвал Янниса «лучшим игроком прямо сейчас».

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)