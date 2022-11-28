Шакил Маккисик: «Олимпиакос» – одна из лучших команд в мире»

Защитник Шакил Маккисик высоко оценил уровень команды после победы над (100:72) в матче чемпионата Греции.

«Сегодня мы были в огне, хорошо атаковали и защищались, двигали мяч. «Промитеас» – сильный соперник, но мы сильно усложнили им жизнь.

«Олимпиакос» – одна из лучших команд в мире. Есть НБА, а потом идем мы. Так что мы будем проводить такие матчи, не оставляя шансов более слабым командам в местной лиге.

Матч с в в четверг? Они нам многое задолжали по итогам последнего «Финала четырех». Надеюсь, у нас будет правильный настрой на игру.

Мицич исполнил потрясающий «баззер» в полуфинале. Возможно, последний бросок в Стамбуле останется за мной. Кто знает», – заявил Маккисик.

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