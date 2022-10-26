Центровой принял странное решение под занавес второй четверти матча с «Тандер» (94:108).

Зубац после ввода мяча из-за лицевой совершил бросок, не покидая трехсекундную зону калифорнийцев, хотя на атаку у «Клипперс» оставалось более 8 секунд.

Ивица был близок к попаданию – мяч ударился в дужку. В активе хорвата 10 очков (5 из 9 с игры), 14 подборов и 7 блок-шотов.

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