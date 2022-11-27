Реджи Буллок получит отдых в матче с «Милуоки»
Атакующий защитник «Далласа» Реджи Буллок не сыграет в матче против «Милуоки», который состоится сегодня ночью.
Буллок получит отдых во второй игре «Маверикс» за два дня. 31-летний баскетболист еще не пропустил ни одного матча в нынешнем сезоне.
Средние показатели Буллока на старте регулярного чемпионата составляют 5,1 очка, 3,1 подбора и 28% реализации из-за дуги.
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