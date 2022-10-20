Дариус Гарлэнд не смог доиграть матч с «Торонто» из-за повреждения глаза

Разыгрывающий не смог доиграть матч первый матч сезона против (105:108) из-за повреждения левого глаза.

Гарлэнд получил рваную рану на внутренней стороне века во второй четверти после случайного попадания по его лицу руки

«Кавальерс» пока не знают, сколько времени потребуется Гарлэнду на восстановление. После игры баскетболист не общался с журналистами.

Следующий матч команда проведет в субботу в против «Буллс».

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