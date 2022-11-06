Паскаль Сиакам пропустит минимум 2 недели из-за травмы паховой мышцы

Теги травмы Даллас Торонто НБА Паскаль Сиакам Баскетбол

Форвард «Торонто» Паскаль Сиакам пропустит минимум две недели из-за травмы паха, пишет инсайдер НБА Марк Стейн.

Лидер «Рэпторз» поскользнулся в матче против «Далласа» (110:111). У игрока диагностировано растяжение приводящей мышцы.

В нынешнем сезоне Сиакам набирает 24,8 очка, 9,3 подбора и7,7 передачи в среднем за матч.

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