Паскаль Сиакам пропустит минимум 2 недели из-за травмы паховой мышцы
Форвард «Торонто» Паскаль Сиакам пропустит минимум две недели из-за травмы паха, пишет инсайдер НБА Марк Стейн.
Лидер «Рэпторз» поскользнулся в матче против «Далласа» (110:111). У игрока диагностировано растяжение приводящей мышцы.
В нынешнем сезоне Сиакам набирает 24,8 очка, 9,3 подбора и7,7 передачи в среднем за матч.
МБА – глоток свежего воздуха в Единой лиге, Банкеро – новый Коулмен. Мои любимые игроки и команды октября
Комментарии