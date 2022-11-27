Ричард Джефферсон: «Мы можем оценивать Бена Симмонса только после 50 матчей»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон выступил в защиту разыгрывающего Бена Симмонса.

«Если ты пропустил год и не играл на таком уровне, тебе придется заново ко всему привыкать. Первые несколько матчей он не показывал ничего, а только вертел головой. Вы видели его прогресс за последние пять игр. Я не говорю, что его результативность продолжит расти, но он становится лучше.

Мы можем оценивать Бена только после 50 матчей. Расселл Уэстбрук не подходил «Лейкерс» в прошлом сезоне. Окей, спустя 50 матчей мы поняли, что это дерьмо не изменится. В данном случае парень не играл год и перенес операцию в апреле. 8, 10, 15, 20 матчей – этого недостаточно», – заявил Джефферсон.

На старте сезона Симмонс набирает в среднем 9,3 очка, 5,8 передачи, 6,5 подбора и 1,2 перехвата.

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