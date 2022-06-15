Богдан Богданович перенес операцию на колене

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Атакующий защитник «Атланты» Богдан Богданович восстанавливается после операции на сухожилии надколенника правой ноги. По словам клуба, игрок должен полностью выздороветь до начала следующего сезона.

В сезоне-2021/22 Богданович пропустил 19 матчей, в том числе последнюю игру «Атланты» в серии первого раунда плей-офф против «Майами» (1-4).

Показатели 29-летнего серба во втором сезоне за «Хоукс» составили 15,1 очка, 4,0 подбора и 3,0 передачи в среднем за матч.

Богданович будет вынужден пропустить Евробаскет-2022, который состоится в сентябре. Защитник не сыграет за сборную Сербии впервые с 2013 года.

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