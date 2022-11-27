Сергей Абаев: «Стеф Карри – самый влиятельный игрок НБА»

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Ведущий «Взял Мяч» Сергей Абаев поделился мнением об игре лидера  Стефа Карри на старте сезона.

«В ситуации Карри нужно рассматривать не только его личную статистику, но и то, как его присутствие отражается на игре команды. Карри – самый влиятельный баскетболист сезона.

Без Стефа атакующий рейтинг «Уорриорз» проседает с 123,4 очков до 95,9. А общий рейтинг падает на нереальные 31,2 очка. Такой разницы нет ни у одного другого игрока сезона. И, согласно «Basketball-Reference», такой разницы нет ни у одного другого игрока в истории», – рассказал Абаев.

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