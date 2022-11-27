Уилл Харди: «Иногда во время матчей против «Уорриорз» ловлю себя на том, что просто смотрю, как играет Стеф Карри»

Главный тренер «Юты» признался, что во время матчей против бывают моменты, когда он перестает руководить командой, чтобы посмотреть, как играет .

«В умении думать на площадке и адаптироваться во время игры ему просто нет равных. Он видел все защитные схемы, которые только существуют. Я присутствовал на множестве тренерских встреч, где обсуждалось, как сдержать Стефа Карри. Это особенный игрок.

Во время матчей против его команды бывают моменты, когда ловлю себя на том, что не могу от него оторваться. Я думаю: «Боже мой, я просто смотрел, как играет Стеф Карри, и не был сосредоточен на матче». Его игра восхищает», – сказал Харди.

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