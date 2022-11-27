Владимир Спивак: «Мотли научился отдавать передачи из-под двойной опеки – это прямая заслуга Итудиса»

Комментатор «Взял Мяч» Владимир Спивак отметил прогресс в игре форварда че» под руководством .

«Фенер» как всегда хорош, отлично двигает мяч, агрессивно защищается. В арсенале команды много оружий в этом сезоне. Почти каждый, кто выходит на площадку набирает очки.

Джонатан Мотли научился отдавать передачи из-под двойной опеки – это прямая заслуга Димитриса Итудиса. В прошлом сезоне Мотли выступал за и еще не умел этого делать», – заявил Спивак в выпуске «Взял Мяч ЕвроNEWS».

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это