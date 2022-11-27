Расселл Уэстбрук – о стычке с Заком Коллинзом: «Первой реакцией было желание вскочить и посмотреть, что происходит»
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук прокомментировал инцидент с центровым «Сан-Антонио» Заком Коллинзом.
В третьей четверти матча между командами Уэстбрук получил сильное рассечение на лбу из-за удара Коллинза локтем.
«Первой реакцией, очевидно, было желание вскочить и посмотреть, что происходит. Но когда весь оказался в крови, смог успокоиться и разобраться с раной, после чего продолжил игру.
Да, все было в порядке. Врач посмотрел рану и заклеил ее, и я вернулся на паркет», – сказал Уэстбрук.
Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен
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