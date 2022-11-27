Леброн Джеймс: «Детям приходится слишком много играть. Потом мы удивляемся, почему игроки НБА так быстро травмируются»

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказал недовольство тем, что детям приходится слишком много играть в баскетбол.

«Дети слишком много играют. Слишком много турниров проходит в течение года, дети не успевают восстановиться. Потом они идут в университет или едут куда-то играть, и если им посчастливится попасть в НБА, их организм будет уже серьезно изношен.

Я заметил это за последние несколько лет. У меня тоже есть дети, и я разрешал им не играть в некоторых турнирах.

В нашу лигу приходит много парней, и мы удивляемся, почему некоторые из них так быстро травмируются», – сказал Леброн.

«Говорю детям: «Ваш отец завоевал меня благодаря объедкам стейка». Саванна Бринсон – главная женщина в жизни Леброна

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