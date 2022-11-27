Адриатическая лига. ФМП встретится с «Игокеа», «Скопье» – с «Мегой»

В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги пройдут два матча.

Сербский ФМП встретится с боснийским «Игокеа», македонский «Скопье» – с сербской «Мегой».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 7-0, ФМП Сербия – 6-1, Црвена Звезда Сербия – 5-1, Цедевита-Олимпия Словения – 5-2, Будучность Черногория – 5-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-3, Задар Хорватия – 4-4, Студентски Центар Черногория – 3-4, Цибона Хорватия – 3-5, Морнар Бар Черногория – 3-5, Сплит Хорватия – 2-5, Мега Сербия – 2-5, Скопье Северная Македония - 1-6, Борац Чачак Сербия – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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