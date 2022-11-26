Адриатическая лига. «Будучность» – «Цибона», «Цедевита-Олимпия» примет «Задар»
В субботу, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут три матча.
Черногорская «Будучность» примет хорватскую «Цибону», словенская «Цедевита-Олимпия» дома сыграет с хорватским «Задаром».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.00, «Hala Borac»
- Дата проведения
- 26 ноября, 21.00
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00
Положение команд: Партизан Сербия – 7-0, ФМП Сербия – 6-1, Црвена Звезда Сербия – 5-1, Цедевита-Олимпия Словения – 4-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-3, Задар Хорватия – 4-3, Будучность Черногория – 4-3, Морнар Бар Черногория – 3-4, Цибона Хорватия – 3-4, Студентски Центар Черногория – 3-4, Сплит Хорватия – 2-5, Мега Сербия – 2-5, Скопье Северная Македония - 1-6, Борац Чачак Сербия – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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