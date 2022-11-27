Олег Киселев: «Забыли, что играем в командный, а не индивидуальный вид спорта»

Теги Енисей Единая лига ВТБ Астана Олег Киселев Баскетбол

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев назвал главную причину поражения казахстанской команды в гостевом матче против «Енисея» (76:89).

«Ожидали сегодня хорошую борьбу, жесткую. Были готовы к этому.

Но продержались 18 минут и забыли, что играем в командный, а не индивидуальный вид спорта. С конца второй четверти и до начала четвертой не играли как команда ни в защите, ни в нападении. Это основная причина нашего поражения», – сказал Киселев.

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