«Думаю, сегодня он будет хорошо спать». Нерс похвалил Ануноби за игру против Дончича

Главный тренер после победы над (105:100) похвалил форварда команды , в частности за его игру в защите против .

«Думаю, сегодня он будет хорошо спать», – сказал после матча тренер.

Ануноби позволил Дончичу набрать 24 очка. Словенец совершил всего 15 бросков с игры, это его самый низкий показатель в этом сезоне.

Форвард «Рэпторс» провел на паркете всю вторую половину встречу и завершил матч с 26 очками на своем счету (12 – в четвертой четверти).

«Потрясающий игрок на обеих сторонах площадки», – сказал про Ануноби Дончич.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?