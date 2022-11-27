«Думаю, сегодня он будет хорошо спать». Нерс похвалил Ануноби за игру против Дончича
Главный тренер «Торонто» Ник Нерс после победы над «Далласом» (105:100) похвалил форварда команды О Джи Ануноби, в частности за его игру в защите против Луки Дончича.
«Думаю, сегодня он будет хорошо спать», – сказал после матча тренер.
Ануноби позволил Дончичу набрать 24 очка. Словенец совершил всего 15 бросков с игры, это его самый низкий показатель в этом сезоне.
Форвард «Рэпторс» провел на паркете всю вторую половину встречу и завершил матч с 26 очками на своем счету (12 – в четвертой четверти).
«Потрясающий игрок на обеих сторонах площадки», – сказал про Ануноби Дончич.
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