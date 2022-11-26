Кендрик Перкинс: «Тейтум вошел в Топ-5 игроков НБА в прошлом плей-офф»

Чемпион НБА 2008 года в составе , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс ответил на вопрос «Входит ли в Топ-5 игроков лиги?»

«Да, черт возьми! Он вошел в пятерку в прошлом розыгрыше плей-офф», – написал Перкинс.

«Селтикс» лидируют в лиге с результатом 15-4. Тейтум считается одним из претендентов на награду MVP, набирая 30,5 очка, 7,9 подбора, 4,6 передачи, 0,8 перехвата и 1,2 блок-шота в среднем за матч.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3