Кендрик Перкинс: «Тейтум вошел в Топ-5 игроков НБА в прошлом плей-офф»
Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона», ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс ответил на вопрос «Входит ли Джейсон Тейтум в Топ-5 игроков лиги?»
«Да, черт возьми! Он вошел в пятерку в прошлом розыгрыше плей-офф», – написал Перкинс.
«Селтикс» лидируют в лиге с результатом 15-4. Тейтум считается одним из претендентов на награду MVP, набирая 30,5 очка, 7,9 подбора, 4,6 передачи, 0,8 перехвата и 1,2 блок-шота в среднем за матч.
Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3
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