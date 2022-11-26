«Валенсия» объявила о бюджете в 24,2 миллиона евро на сезон-22/23
«Валенсия» утвердила общий бюджет на сезон-22/23, который составил 24,2 миллиона евро.
Бюджет первой мужской команды испанского клуба составляет 17 миллионов евро, женской – 2,5 миллиона.
В прошлом сезоне бюджет «Валенсии» составлял 22,7 миллиона.
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