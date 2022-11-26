ACB. «Фуэнлабрада» сыграет с «Ховентудом», «Гран-Канария» встретится с «Манресой» и другие матчи
В субботу, 26 ноября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Фуэнлабрада» дома сыграет с «Ховентудом», «Гран-Канария» встретится с «Манресой».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.00, «Гран-Канария Арена»
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.00, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
- Дата проведения
- 26 ноября, 21.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 26 ноября, 22.45, «Príncipe Felipe Arena»
Положение команд: Тенерифе – 7-1, Барселона – 6-2, Гран-Канария – 6-2, Реал – 6-2, Баскония – 5-3, Уникаха – 5-3, Гранада – 5-3, Бреоган– 4-4, Мурсия – 4-4, Валенсия – 4-4, Бильбао – 4-4, Ховентуд – 4-4, Фуэнлабрада – 3-5, Жирона – 2-6, Обрадойро – 2-6, Сарагоса – 2-6, Манреса – 2-6, Бетис – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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