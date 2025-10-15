  • Спортс
Энтони Эдвардс о лете и задачах на сезон: «Было много скучной работы над бросками с ведения. Попробуем вернуть статус лучшей защиты в лиге»

Энтони Эдвардс поделился итогами межсезонья.

«У меня получилось по-настоящему поработать над своей игрой. Много скучных дней в зале, отработка бросков с одного ведения. Но это было очень полезно.

Мы постараемся вернуть статус лучшей защиты лиги. Все начинается с меня, особенно от прессинга игрока с мячом. Нельзя обороняться в одной игре и расслабляться в следующей, потому что противник не так силен. Нужно быть готовым к каждому матчу. Это дело чести. Прошу партнеров и тренеров не давать мне спуска.

Иногда мне нужно забирать себе главного игрока соперников в защите. Джейден Макдэниэлс не может защищаться против лидеров в каждом матче. Иногда первая опция должна доставаться мне. Это поможет набрать лучшую форму. Подтолкнет меня к нужным кондициям в феврале и марте при подготовке к плей-офф.

Ну и постараюсь побить рекорд карьеры по результативности. Это поможет с мотивацией», – поделился звездный защитник «Миннесоты».

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?3260 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
