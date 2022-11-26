Милутинов, Эртель, Мэйкон, Касаткин и Ханна – в символической пятерке тура Лиги ВТБ

Теги Единая лига ВТБ Томас Эртель Никола Милутинов Дэрил Мэйкон Даниил Касаткин Баскетбол

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игроков по итогам матчей, которые состоялись 23-25 ноября. В нее вошли Никола Милутинов (ЦСКА), Томас Эртель («Зенит»), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Даниил Касаткин (МБА) и Суприм Ханна («Минск»).

Милутинов вновь стал самым эффективным игроком тура и оформил шестой дабл-дабл подряд — 19 очков и 11 подборов в победном матче против «Автодора» (103:76).

Эртель установил рекорд сезона, отдав 16 передач. Мэйкон провел свой лучший матч в сезоне, набрав 20 очков и 6 передач. Касаткин обновил рекорд карьеры в Лиге ВТБ — 24 очка против «Пармы-Пари» (102:87). Новичок «Минска» Ханна помог белорусской команде одержать первую победу в сезоне.

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