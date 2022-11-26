Милутинов, Эртель, Мэйкон, Касаткин и Ханна – в символической пятерке тура Лиги ВТБ

лига ВТБ представила символическую пятерку игроков по итогам матчей, которые состоялись 23-25 ноября. В нее вошли (ЦСКА), («Зенит»), (УНИКС), (МБА) и Суприм Ханна («Минск»).

Милутинов вновь стал самым эффективным игроком тура и оформил шестой дабл-дабл подряд — 19 очков и 11 подборов в победном матче против «Автодора» (103:76).

Эртель установил рекорд сезона, отдав 16 передач. Мэйкон провел свой лучший матч в сезоне, набрав 20 очков и 6 передач. Касаткин обновил рекорд карьеры в Лиге ВТБ — 24 очка против «Пармы-Пари» (102:87). Новичок «Минска» Ханна помог белорусской команде одержать первую победу в сезоне.

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