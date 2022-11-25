Станислав Ильницкий: «УНИКС добыл большое преимущество за счет агрессии и давления на мяч»

Форвард УНИКСа Станислав Ильницкий отметил оборонительные действия команды в матче лиги ВТБ против ива-Кубань» (82:70).

Ильницкий выступал за «Локо» с 2017 по 2022 год. В сезоне-2017/18 он стал серебряным призером Еврокубка и обладателем Кубка России вместе с краснодарской командой.

«Мне было приятно вернуться в Краснодар и сыграть в , благодарю местных болельщиков за то, что тепло приветствовали меня.

Мы активно начали встречу и уже в первой четверти сделали серьезный задел. У нас все получалось в нападении, мы бежали в быстрые прорывы и не давали послаблений в защите. Большое преимущество в счете нам удалось добыть за счет агрессии и давления на мяч. Считаю, что на протяжении 30 минут мы выглядели уверенно и в защите, и в нападении», – сказал Ильницкий.

УНИКС выиграл первую четверть со счетом 29:9, вторую – 21:12.

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