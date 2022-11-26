Хосе Альварадо: «Хочу ассоциироваться у людей не только с защитой»

Разыгрывающий «Пеликанс» заявил, что намерен проявить себя не только как игрок оборонительного плана.

За перехваты и игру в защите Альварадо получил прозвище «Grand Theft Alvarado».

«Многие говорили мне, что во втором сезоне у людей в НБА зачастую происходит спад. Я не хочу, чтобы это случилось со мной. Мне хочется, чтобы про меня говорили: «О, а он стал еще лучше. Что еще он умеет делать?»

Защита и мои перехваты во много определяют меня, да. Я принимаю это. И все же я умею не только это и не хочу ассоциироваться у людей только с защитой. Я способен быть хорошим первым номером. У меня есть бросок. Есть много полезных для команды вещей, которые я способен делать», – заявил Альварадо.

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