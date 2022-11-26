Тристан Томпсон и Ким Кардашьян организовали праздничный ужин для несовершеннолетних правонарушителей

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Свободный агент Тристан Томпсон и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян организовали праздничный ужин в честь Дня благодарения для обитателей центра временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей Килпатрик в округе Лос-Анджелес.

Кардашьян в социальных сетях выложила фотографии праздничного стола, за которым она и бывший бойфренд ее сестры Хлои Кардашьян ужинают вместе с заключенными.

42-летняя Кардашьян в последнее время активно занимается поддержкой неправомерно осужденных.

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Соцсети Ким Кардашьян

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