Тристан Томпсон и Ким Кардашьян организовали праздничный ужин для несовершеннолетних правонарушителей
Свободный агент Тристан Томпсон и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян организовали праздничный ужин в честь Дня благодарения для обитателей центра временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей Килпатрик в округе Лос-Анджелес.
Кардашьян в социальных сетях выложила фотографии праздничного стола, за которым она и бывший бойфренд ее сестры Хлои Кардашьян ужинают вместе с заключенными.
42-летняя Кардашьян в последнее время активно занимается поддержкой неправомерно осужденных.
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