Тристан Томпсон и Ким Кардашьян организовали праздничный ужин для несовершеннолетних правонарушителей

Свободный агент и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян организовали праздничный ужин в честь Дня благодарения для обитателей центра временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей Килпатрик в округе Лос-Анджелес.

Кардашьян в социальных сетях выложила фотографии праздничного стола, за которым она и бывший бойфренд ее сестры Хлои Кардашьян ужинают вместе с заключенными.

42-летняя Кардашьян в последнее время активно занимается поддержкой неправомерно осужденных.

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