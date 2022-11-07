Форвард почти память рэпера Takeoff, который был застрелен в боулинг-клубе.

37-летний Джеймс пришел на матч против «Кавальерс», надев костюм и цепочку, в точности повторяющие наряд погибшего музыканта.

«Если вы хотя бы немного меня знаете, то знаете, как я любил этого парня. До сих пор не могу поверить 😢 Покойся с миром, Рокет Мэн», – написал Леброн в твиттере.

На прошлой неделе рэпер находился на вечеринке в Хьюстоне, в заведении в какой-то момент открыли стрельбу. 28-летний Takeoff погиб на месте, еще два человека получили ранения.

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NBAE, Paras Griffin/Getty Images