«Валенсия» подписала Джону Радебо

объявила о подписании двухлетнего контракта с атакующим защитником Джоной Радебо (25 лет, 191 см).

Американец черногорского происхождения провел минувший сезон за немецкий «Людвигсбург» и был включен в первую символическую сборную Лиги чемпионов, где он набирал 13,7 очка, 5,8 подбора и 2,8 передачи в среднем за матч.

30 июня Радебо подписал контракт с , но через две недели воспользовался опцией выхода из контракта за небольшой выкуп, получив более выгодное предложение.

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