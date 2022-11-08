Звездный разыгрывающий Крис Пол получил травму правой пятки во время матча против «Филадельфии» (88:100).

Эпизод с повреждением произошел в середине второй четверти, когда Пол преодолевал заслон. Ветеран вынужден был покинуть площадку.

«Поверьте, если бы я мог, то остался бы и доиграл», – заявил Пол.

По словам 37-летрнего баскетболиста, травма не носит серьезного характера. Он ожидает, что быстро восстановится и вернется в строй.

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