«Лейкерс» и «Финикс» интересуются Бояном Богдановичем

получает звонки по поводу возможного обмена легкого форварда (33 года, 201 см), сообщает журналист Yahoo Sports Джейк Фишер.

В число клубов, интересующихся хорватским снайпером, входят и .

По словам Фишера, интерес к Богдановичу будет увеличиваться с приближением 15 декабря, когда игроки, подписавшие контракт в качестве свободных агентов, станут доступны для обмена.

В октябре Богданович подписал с «Пистонс» продление контракта на два года и 39,1 млн долларов.

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