«Лейкерс» и «Финикс» интересуются Бояном Богдановичем

Теги возможные переходы Детройт Лейкерс Финикс НБА Боян Богданович Баскетбол

«Детройт» получает звонки по поводу возможного обмена легкого форварда Бояна Богдановича (33 года, 201 см), сообщает журналист Yahoo Sports Джейк Фишер.

В число клубов, интересующихся хорватским снайпером, входят «Лейкерс» и «Финикс».

По словам Фишера, интерес к Богдановичу будет увеличиваться с приближением 15 декабря, когда игроки, подписавшие контракт в качестве свободных агентов, станут доступны для обмена.

В октябре Богданович подписал с «Пистонс» продление контракта на два года и 39,1 млн долларов.

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