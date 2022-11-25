Евролига. «Барселона» – «Баскония», «Виртус» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
Сегодня в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся пять матчей.
В противостоянии испанских клубов «Барселона» примет «Басконию», итальянский «Виртус» дома сыграет с действующим чемпионом «Анадолу Эфесом» из Турции.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 ноября, 21.00
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.30, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.30, «Virtus Arena»
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.45, «Ла Фонтета»
Положение команд: Фенербахче Турция – 9-1, Олимпиакос Греция – 7-3, Реал Испания – 7-3, Барселона Испания – 6-3, Монако Франция – 6-3, Баскония Испания – 5-4, Жальгирис – 5-4, Маккаби Израиль – 5-5, Анадолу Эфес Турция – 4-5, Виртус Италия – 4-5, Валенсия – 4-5, Партизан Сербия – 4-6, Црвена Звезда Сербия – 4-6, Виллербан Франция – 3-6, Бавария Германия – 3-6, Панатинаикос Греция – 3-6, Альба Германия – 3-7, Милан Италия – 3-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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