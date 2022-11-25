Алек Питерс: «В Евролигу войдут более 20 клубов на крупнейших рынках Европы»

Форвард , вице-президент Ассоциации игроков Евролиги Алек Питерс ожидает расширения турнира в скором времени.

«Я верю, что Евролига продолжит расти и в нее войдут более 20 клубов на крупнейших рынках Европы и соседних стран. Мы ожидаем, что команды будут проводить по 60-70 матчей в регулярном чемпионате, а затем играть в плей-офф. Больше не будет никаких растянутых сезонов с паузами в календаре.

Также будут улучшены стандарты перелетов, игрового процесса, расписания матчей и инфраструктуры. Если мы считаемся лучшим баскетбольным продуктом в Европе, нам нужно его создавать. Думаю, Евролига сможет это сделать», – заявил Питерс.

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