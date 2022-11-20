Александар Везенков: «НБА может подождать»

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Форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков заявил, что, несмотря на интерес к нему из НБА, он сосредоточен на выступлениях за греческий клуб.

«НБА может подождать и подождет.

Наша цель — «Олимпиакос». Давайте сохраним семейную атмосферу и выиграем еще больше титулов», — цитирует болгарского форварда Gazzetta.gr.

27-летний игрок проводит лучший сезон в карьере, набирая в Евролиге 20,0 очка, 8,9 подбора, 2,2 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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