Стивен Адамс – о Дне благодарения: «Индейка слишком сухая»

Новозеландский центровой заявил, что не празднует День благодарения (24 ноября).

«Нет, приятель, это американский праздник. У нас есть кое-что покруче. Думаю, индейка переоценена, она слишком сухая. Мы едим сладкий картофель. На следующий день мне становится плохо, но оно того стоит!», – признался Адамс.

Фаршированная индейка – одно из традиционных блюд, которые жители США готовят на День благодарения.

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