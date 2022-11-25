В Новогорске стартовал сбор юниорок U16

В Новогорске стартовал сбор женской команды России U16.

Сбор завершится 1 декабря. В нем примут участие 18 игроков.

Состав женской команды России U16:

Защитники: Дарья Бесшапошникова (СШОР «Тринта» им. Ю.Я. Равинского, Москва, 15 лет, 167 см), Ульяна Ворожейкина (СШОР «Гольяново», Москва/«Динамо-Юниор», Курск, 15 лет, 168 см), Мария Грищук (СШОР «Тринта» им. Ю.Я. Равинского, 15 лет, 182 см), Арина Егорова (СШОР «Тимирязевская», Москва, 15 лет, 176 см), Алина Змеевская (СШОР «Самотлор», Нижневартовск, 15 лет, 176 см), Дарья Морозова (СШОР «Динамо», Курск, 15 лет, 177 см), Елизавета Решетникова (СШОР «Тринта» им. Ю.Я. Равинского, 15 лет, 183 см), Елизавета Ульянова (СШОР «Гольяново»/ЦСКА-ДЮБЛ, Москва, 15 лет, 183 см)

Форварды: Екатерина Бенина (СШОР Василеостровского района, Санкт-Петербург, 15 лет, 184 см), Ульяна Доронина (СШОР «Тринта» им. Ю.Я. Равинского, 15 лет, 185 см), Елена Зайцева (ДЮБК «Руна-Баскет», Москва, 15 лет, 185 см), Мария Ильина (СШОР «Тринта» им. Ю.Я. Равинского, 15 лет, 184 см), Диана Нголле (УОР №1, Санкт-Петербург, 15 лет, 180 см), Катерина Романова (СШОР «ЦСКА», Москва, 15 лет, 183 см), Дарья Шабунина (СШОР «Гольяново»/«Динамо-Юниор», 14 лет, 179 см)

Центровые: Дарья Ермакова (СШОР «Динамо», 15 лет, 190 см), Ульяна Жулина (СШОР «Тимирязевская», 14 лет, 190 см), Дарья Разбегаева (СШОР «Гольяново»/«Динамо-Юниор», 15 лет, 191 см).

Вместе с командой на сборе будут работать старший тренер Андрей Рузанов («Динамо-Фарм», Курск), тренеры Александр Михайлюк (МБА-2, Москва), Артем Рожин («Динамо-Фарм»), Анастасия Овсиенко (УОР №3, Видное), врачи Сергей Наумов (ФМБА России, Нижний Новгород), Игорь Дьяконов (ФМБА России, Пермь), менеджер Егор Брайнин (РФБ).

После окончания сбора женская сборная России U16 отправится в Минск, где 2-4 декабря примет участие в XXV международном турнире памяти В.Н. Рыженкова. Соперницами россиянок будут сверстницы из Беларуси, а также две московские юниорские команды – СШОР «Тринта» им. Ю.Я. Равинского и «Руна».

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