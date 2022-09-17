Товарищеский матч. «Парма» уступила «Анадолу Эфесу»

В субботу красноярский «Енисей», выступающий в лиге ВТБ, уступил в товарищеском матче действующему победителю «Анадолу Эфесу» на сборах в Турции.

Товарищеский матч

Парма — - 78:87 (18:15, 20:24, 18:25, 22:23)

ПАРМА: Онгвае (20 + 5 передач + 5 перехватов), Попов (15 + 8 подборов), Платунов (11 + 8 передач), Диме (10 + 5 подборов)

АНАДОЛУ ЭФЕС: Гювен (16 + 5 подборов), Тунджер (15), Брайант (13)

14 сентября. 14.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ