Товарищеский матч. «Парма» уступила «Анадолу Эфесу»

Теги товарищеские матчи Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Единая лига ВТБ Парма-Парибет Баскетбол

В субботу красноярский «Енисей», выступающий в Единой лиге ВТБ, уступил в товарищеском матче действующему победителю Евролиги «Анадолу Эфесу» на сборах в Турции.

Товарищеский матч

Парма — Анадолу Эфес - 78:87 (18:15, 20:24, 18:25, 22:23)

ПАРМА: Онгвае (20 + 5 передач + 5 перехватов), Попов (15 + 8 подборов), Платунов (11 + 8 передач), Диме (10 + 5 подборов)

АНАДОЛУ ЭФЕС: Гювен (16 + 5 подборов), Тунджер (15), Брайант (13)

14 сентября. 14.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные