«Аделаида» стала первой неамериканской командой с 2015 года, которая обыграла клуб НБА в США

Сегодня в местные «Санз» в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки проиграли австралийской «Аделаиде».

Клуб NBL первенствовал со счетом 134:124.

«Аделаида» стала первой с 2015 года командой не из НБА, которая обыграла представителя сильнейшей лиги мира в США.

В октябре 2015-го «Нетс» уступили дома турецкому . Бруклинская команда завершила последовавший затем сезон с результатом 21-61.

НБА вынудила еще одного владельца продать клуб. Единственное место, где миллиардерам указывают на их моральный облик