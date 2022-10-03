«Аделаида» стала первой неамериканской командой с 2015 года, которая обыграла клуб НБА в США

Сегодня в Финиксе местные «Санз» в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки проиграли австралийской «Аделаиде».
Клуб NBL первенствовал со счетом 134:124.
«Аделаида» стала первой с 2015 года командой не из НБА, которая обыграла представителя сильнейшей лиги мира в США.
В октябре 2015-го «Нетс» уступили дома турецкому «Фенербахче». Бруклинская команда завершила последовавший затем сезон с результатом 21-61.
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