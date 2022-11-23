Евролига. «Панатинаикос» – «Виртус», «Баскония» сыграет с «Жальгирисом»

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Сегодня в рамках 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся три матча.

Греческий «Панатинаикос» примет итальянский «Виртус», «Баскония» в Испании сыграет с литовским «Жальгирисом».

Французский «Виллербан» на домашней арене встретится с немецкой «Баварией».

Евролига

Регулярный чемпионат

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Бавария Германия
Дата проведения
23 ноября, 22.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Панатинаикос Греция  –  Виртус Италия
Дата проведения
23 ноября, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
23 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче Турция – 8-1, Олимпиакос Греция – 6-3, Монако Франция – 6-3, Барселона Испания – 6-3, Реал Испания – 6-3, Жальгирис – 5-3, Маккаби Израиль – 5-4, Баскония Испания – 4-4, Виртус Италия – 4-4, Партизан Сербия – 4-5, Валенсия – 4-5, Анадолу Эфес Турция – 4-5, Виллербан Франция – 3-5, Милан Италия – 3-6, Альба Германия – 3-6, Црвена Звезда Сербия – 3-6, Панатинаикос Греция – 2-6, Бавария Германия – 2-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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