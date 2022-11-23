Евролига. «Панатинаикос» – «Виртус», «Баскония» сыграет с «Жальгирисом»
Сегодня в рамках 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся три матча.
Греческий «Панатинаикос» примет итальянский «Виртус», «Баскония» в Испании сыграет с литовским «Жальгирисом».
Французский «Виллербан» на домашней арене встретится с немецкой «Баварией».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 ноября, 22.00, «Астробаль»
- Дата проведения
- 23 ноября, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 23 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Фенербахче Турция – 8-1, Олимпиакос Греция – 6-3, Монако Франция – 6-3, Барселона Испания – 6-3, Реал Испания – 6-3, Жальгирис – 5-3, Маккаби Израиль – 5-4, Баскония Испания – 4-4, Виртус Италия – 4-4, Партизан Сербия – 4-5, Валенсия – 4-5, Анадолу Эфес Турция – 4-5, Виллербан Франция – 3-5, Милан Италия – 3-6, Альба Германия – 3-6, Црвена Звезда Сербия – 3-6, Панатинаикос Греция – 2-6, Бавария Германия – 2-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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