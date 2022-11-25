По словам главного тренера «Мэверикс» , штаб техасцев рассматривает варианты перестановок в стартовой пятерке.

«Постоянно обсуждаем изменения в составе. Каждый день», – признался Кидд.

По мнению экспертов, «Даллас» может перевести в стартовую пятерку .

«Перевод в основу? Оставлю мое мнение на этот счет при себе. Но могу сказать, что наслаждаюсь выступлением за «Мэверикс». Мне здесь нравится, парни поддерживают меня, приободряют, когда у меня случаются неудачные матчи. Все будет хорошо», – заявил Вуд.

В 15 матчах сезона новобранец набирает 17,3 очка и 7,8 подбора в среднем за игру.

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