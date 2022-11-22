Джейсон Кидд: «Игровое время Кристиана Вуда будет увеличиваться»

Главный тренер «Мэверикс» заявил, что планирует постепенно увеличивать игровое время новобранца команды Кристиана Вуда.

Баскетболист ранее признался, что недоволен количеством выделяемых ему минут в нынешнем сезоне.

«Нет никакой гарантии, что кто-то получит минуты. Каждая игра отличается. У нас команда, мы исходим из общих интересов.

Посмотрите на состав, у нас много игроков. Сейчас еще и Макси отсутствует. Так что, когда Макси вернется, кому-то придется пожертвовать. Это то, что делают в хороших командах, в таких командах люди могут быть бескорыстными. Речь идет не о минутах или набранных очках, а о победе. Игровое время будет увеличиваться. Это только начало пути. Прошло всего 16 матчей. Я вижу, как его минуты повышаются, но у нас в составе много «больших», – заявил Кидд.

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