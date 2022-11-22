Джейсон Кидд: «Игровое время Кристиана Вуда будет увеличиваться»
Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд заявил, что планирует постепенно увеличивать игровое время новобранца команды Кристиана Вуда.
Баскетболист ранее признался, что недоволен количеством выделяемых ему минут в нынешнем сезоне.
«Нет никакой гарантии, что кто-то получит минуты. Каждая игра отличается. У нас команда, мы исходим из общих интересов.
Посмотрите на состав, у нас много игроков. Сейчас еще и Макси отсутствует. Так что, когда Макси вернется, кому-то придется пожертвовать. Это то, что делают в хороших командах, в таких командах люди могут быть бескорыстными. Речь идет не о минутах или набранных очках, а о победе. Игровое время Кристиана Вуда будет увеличиваться. Это только начало пути. Прошло всего 16 матчей. Я вижу, как его минуты повышаются, но у нас в составе много «больших», – заявил Кидд.
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