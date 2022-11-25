«Партизан» и «Реал» выдали самую результативную первую четверть в истории Евролиги

«Партизан» и «Реал» в сумме набрали 72 очка в первой четверти матча 10-го тура , который проходит в Мадриде. Это самая результативная первая четверть в истории Евролиги.

выиграл стартовую четверть встречи со счетом 40:32.

Предыдущий рекорд был установлен в матче между «Реалом» — «Альбой» в сезоне-2019/20. Тогда команды набрали в сумме 66 очков за одну четверть.

Самые результативные первые четверти в истории Евролиги:

1. «Реал» – «Партизан» – 72 (сезон-22/23)

2. «Реал» – «Альба» – 66 (сезон-19/20)

3. «Бавария» – «Маккаби» – 64 (сезон-13/14)

4. «Виллербан» – «Химки» – 63 (сезон-19/20)

5. «Альба» – «Панатинаикос» – 62 (сезон-19/20)

6. – «Црвена Звезда» – 62 (сезон-16/17)

Самые результативные четверти в истории Евролиги:

1. «Нанси» – «Жальгирис» – 77 (4-я четверть, сезон-08/09)

2. «Реал» – «Партизан» – 72 (1-я четверть, сезон-22/23)

3. «Жальгирис» – «Валенсия» – 70 (4-я четверть, сезон-03/04)

4. «Урал-Грейт» – «Реал» – 70 (4-я четверть, сезон-01/02)

5. «Дарушафака» – «Реал» – 69 (3-я четверть, сезон-18/19)

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