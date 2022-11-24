Станислав Поздняков: «Как только ЦСКА вернется в Евролигу, они быстро наберут ход и наверстают упущенное»
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков после победы ЦСКА над «Автодором» (103:76) выразил уверенность, что московский клуб быстро наверстает упущенное в Евролиге по возвращении на международную арену.
«Мне понравилась игра ЦСКА, было очень много данков на любой вкус, думаю, данк Руженцева был самый эффектный.
Меня не удивляет, что ЦСКА идет без поражений в сезоне, они держат свою марку, но многое будет зависеть от того, как они сыграют с топовыми соперниками. Все с нетерпением ждут подобных игр.
Для того, чтобы быть конкурентоспособными на международной арене, нужна регулярная практика в международных матчах. Как только ЦСКА вернется в Евролигу, я уверен, они быстро наберут ход и наверстают упущенное», – сказал Поздняков.
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