Станислав Поздняков: «Как только ЦСКА вернется в Евролигу, они быстро наберут ход и наверстают упущенное»

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков после победы над (103:76) выразил уверенность, что московский клуб быстро наверстает упущенное в по возвращении на международную арену.

«Мне понравилась игра ЦСКА, было очень много данков на любой вкус, думаю, данк Руженцева был самый эффектный.

Меня не удивляет, что ЦСКА идет без поражений в сезоне, они держат свою марку, но многое будет зависеть от того, как они сыграют с топовыми соперниками. Все с нетерпением ждут подобных игр.

Для того, чтобы быть конкурентоспособными на международной арене, нужна регулярная практика в международных матчах. Как только ЦСКА вернется в Евролигу, я уверен, они быстро наберут ход и наверстают упущенное», – сказал Поздняков.

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