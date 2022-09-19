Руди Фернандес: «Эта медаль, возможно, самая важная»

Теги травмы Руди Фернандес сборная Испании сборная Франции Евробаскет Серхио Юль Евробаскет-2022 Баскетбол

Капитан сборной Испании Руди Фернандес эмоционально отреагировал на победу команды в финале Евробаскета-2022 против сборной Франции (88:76).

«Если у меня не было слов после 1/8 финала, представьте мое состояние сейчас, когда мы чемпионы. Я очень горжусь этой командой. Эта медаль особенная, возможно, самая важная, потому что мы много работали.

Также мне не хватает моей великой опоры в жизни, моего отца. Я могу только гордиться этими людьми. Они упорно трудились с большим смирением. И мы всегда держали в уме Серхио Юля», – сказал Фернандес.

Юль был вынужден пропустить Евробаскет-2022 из-за травмы, которую получил незадолго до начала турнира.

Это был Евробаскет звезд. Но Лука, Яннис и Йокич оказались в тени других

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные