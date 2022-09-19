Руди Фернандес: «Эта медаль, возможно, самая важная»

Капитан сборной Испании Руди Фернандес эмоционально отреагировал на победу команды в финале Евробаскета-2022 против сборной Франции (88:76).

«Если у меня не было слов после 1/8 финала, представьте мое состояние сейчас, когда мы чемпионы. Я очень горжусь этой командой. Эта медаль особенная, возможно, самая важная, потому что мы много работали.

Также мне не хватает моей великой опоры в жизни, моего отца. Я могу только гордиться этими людьми. Они упорно трудились с большим смирением. И мы всегда держали в уме , – сказал Фернандес.

Юль был вынужден пропустить из-за травмы, которую получил незадолго до начала турнира.

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